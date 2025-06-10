В Краснотурьинске разыскивают водителя, сбившего ребёнка на пешеходном переходе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Краснотурьинске сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев и водителя, скрывшегося после наезда на ребёнка. ДТП произошло 14 июня около 17:30 на нерегулируемом перекрёстке улиц Карла Маркса и Микова.По данным Госавтоинспекции Краснотурьинска, неизвестный водитель на автомобиле сбил девочку 2017 года рождения. Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу. После наезда водитель с места происшествия уехал. Пострадавшая была доставлена в детскую городскую больницу.Госавтоинспекция Краснотурьинска просит откликнуться свидетелей происшествия. Если вы обладаете какой-либо информацией, стали очевидцем или располагаете записью с видеорегистратора, сообщите по телефонам: 8 (343) 846-56-03 или 8 (908) 636-94-65.