В одной из деревень Свердловской области при пожаре пострадали два человека

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За сутки в Свердловской области произошло 16 пожаров, пять из них — в жилом секторе. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области. В результате происшествий пострадали два человека.Одним из наиболее серьёзных пожаров стал случай в деревне Чусовляны. Накануне там загорелись частный жилой дом и надворные постройки на улице Северной. Огонь охватил площадь 115 квадратных метров. В результате происшествия пострадали два человека. На месте работали шесть специалистов и две единицы техники — пожарным удалось справиться с возгоранием за 35 минут.Как отмечают в МЧС, в 19% случаев причиной возгорания становится короткое замыкание, в 13% — неосторожное обращение с огнём, ещё в 6% — нарушение правил эксплуатации печного оборудования.Также в регионе зафиксировано происшествие на воде — в акватории Рефтинского водохранилища.Дополнительно, за прошедшие сутки спасатели трижды выезжали на ДТП. В результате аварий пострадали четыре человека, один погиб.