В Екатеринбурге водитель сбил 9-летнего ребёнка: у мужчины в крови нашли алкоголь

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на улице Калинина под колесами автомобиля оказался 9-летний мальчик. ДТП произошло сегодня около 10:50 у дома № 55, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Ford» ехал по улице 40-летия Октября в сторону Калинина. В этот момент ребёнок пересекал дорогу в неположенном месте. В результате ДТП мальчик получил переломы обеих ног и был доставлен в Детскую городскую клиническую больницу № 9.Проведённое освидетельствование показало наличие 0,280 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя. Мужчина сообщил, что накануне был на рыбалке и употреблял алкоголь. За рулём он 11 лет, ранее к административной ответственности не привлекался. Теперь его оштрафовали за управление транспортом в состоянии опьянения (ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ), а также за отсутствие страхового полиса (ст. 12.37 КоАП РФ).По словам матери ребёнка, в момент происшествия она находилась с младшими детьми во дворе, а сын с друзьями пошёл в магазин. Почему он переходил дорогу в неположенном месте, она объяснить не смогла. Ранее, по её словам, мальчик правил дорожного движения не нарушал.Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП. Материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для оценки родительского надзора. Также будет проверено, как организовано обучение детей правилам безопасного поведения на дороге в школе, где учится пострадавший.