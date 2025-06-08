Полиция выясняет обстоятельства гибели школьницы в водоёме в посёлке Рефтинский

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Следователи устанавливают причины гибели девочки 2013 года рождения в посёлке Рефтинский. Трагедия произошла 12 июня во время купания на одном из местных водоёмов.По предварительной информации Следственного комитета, ребёнка унесло течением, когда она находилась в воде с другими детьми. Спасательная операция продолжалась два дня — тело девочки обнаружили только 14 июня.Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшая школьница училась в школе №56 города Артёмовский. В день происшествия она приехала с родителями и бабушкой на электричке, чтобы провести выходной у воды. Семья купалась в месте, где это запрещено — установлены соответствующие знаки.«Буквально на несколько мгновений взрослые отвернулись, но и этих секунд оказалось достаточно, чтобы подросток утонул», — отметил полковник Горелых. Он напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности: купаться только в специально отведённых местах, под постоянным присмотром взрослых и избегать глубоких участков.