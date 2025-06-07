В Екатеринбурге из-за короткого замыкания загорелась квартира: пострадал мужчина

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 13 июня на улице Селькоровской произошёл пожар в жилом доме. Загорелась квартира на последнем этаже пятиэтажки — возгоранию подверглось домашнее имущество на площади шести квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.Сигнал о происшествии поступил спасателям в 01.00. К месту вызова были направлены 10 специалистов и 3 единицы техники. Пожар был локализован и ликвидирован в течение 13 минут.В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение — подробности о его состоянии не уточняются. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.По информации МЧС, за прошедшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 15 пожаров. В 20% случаев причиной стало замыкание, в 26% — неосторожное обращение с огнём, ещё в 6% — нарушение правил эксплуатации печей.