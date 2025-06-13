Вблизи Талицы погиб мотоциклист: съехал с дороги и перевернулся

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Трагедия произошла 13 июня около 15:40 на полевой дороге вблизи деревни Талица Пышминского муниципального округа. Погиб 37-летний мужчина, управлявший мотоциклом «Урал».По предварительным данным, водитель не справился с управлением на грунтовке, съехал с дороги, после чего мотоцикл опрокинулся. Мужчина получил смертельные травмы и скончался до прибытия скорой помощи и наряда ДПС.Как выяснили сотрудники ГИБДД, погибший был жителем города Талица. Он управлял мотоциклом без прав соответствующей категории, без шлема и специальной экипировки.