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Вблизи Талицы погиб мотоциклист: съехал с дороги и перевернулся
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Трагедия произошла 13 июня около 15:40 на полевой дороге вблизи деревни Талица Пышминского муниципального округа. Погиб 37-летний мужчина, управлявший мотоциклом «Урал».
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на грунтовке, съехал с дороги, после чего мотоцикл опрокинулся. Мужчина получил смертельные травмы и скончался до прибытия скорой помощи и наряда ДПС.
Как выяснили сотрудники ГИБДД, погибший был жителем города Талица. Он управлял мотоциклом без прав соответствующей категории, без шлема и специальной экипировки.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на грунтовке, съехал с дороги, после чего мотоцикл опрокинулся. Мужчина получил смертельные травмы и скончался до прибытия скорой помощи и наряда ДПС.
Как выяснили сотрудники ГИБДД, погибший был жителем города Талица. Он управлял мотоциклом без прав соответствующей категории, без шлема и специальной экипировки.
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