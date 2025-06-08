МЧС России за сутки ликвидировало 24 пожара на территории Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки (то есть, 12 июня) экстренные службы МЧС России ликвидировали 24 пожара в Свердловской области. Только четыре из них произошли в жилом секторе. Основными причинами возгораний стали короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, нарушения при эксплуатации печей и даже грозовой разряд. В одном из случаев пожар был результатом поджога.В садовом товариществе «Родничок» посёлка Садовый горела частная баня; 10 квадратных метров огня были потушены за 5 минут при участии девяти специалистов. В Камышлове пожарные за 9 минут справились с возгоранием в квартире на первом этаже. Под Екатеринбургом в «Лесном 2» тушили заброшенное строение площадью 70 квадратных метров. В Малышево сгорела частная баня, а в Верхней Пышме огонь повредил жилой дом. В Екатеринбурге, на улице Красноуфимская, сгорели два гаража и легковой автомобиль — возгорание площадью 40 квадратных метров тушили в течение часа.Но не только огонь доставляет хлопот сотрудникам свердловского МЧС. Вода тоже — паводковая ситуация ещё не нормализовалась. Остаются затопленными семь низководных мостов, ещё один мост временно разобран из-за весеннего половодья. В результате затруднено автотранспортное сообщение с 19 населёнными пунктами, среди которых деревни Заречная, Заселина, Лукина, а также сёла Куминовское и Чернышово.