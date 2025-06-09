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На кемпинге под Екатеринбургом подавился и умер мужчина
Фото: Инцидент Екатеринбург / t.me/incekb
Накануне под Екатеринбургом на кемпинге при гостинице «Европа-Азия» умер мужчина, сообщает «Инцидент Екатеринбург». По данным издания, отдыхающий подавился.
По его словам, скорая ехала не менее получаса. До её прибытия помочь мужчине пытались спасатели кемпинга, на протяжении всего этого времени они делали непрямой массаж сердца. К сожалению, спасти отдыхающего не удалось – медики трёх прибывших бригад скорой констатировали смерть.
В СК, комментируя произошедшее, сообщили, что признаков криминала в этой ситуации нет. В полиции добавили, что скончавшийся был мужчина, 1986 года рождения, передаёт издание.
«Мужчина умер от удушья, подавился едой. Вокруг было очень много людей, кто пытался помочь, но человека не удалось спасти»,
– приводит слова очевидца ресурс.
По его словам, скорая ехала не менее получаса. До её прибытия помочь мужчине пытались спасатели кемпинга, на протяжении всего этого времени они делали непрямой массаж сердца. К сожалению, спасти отдыхающего не удалось – медики трёх прибывших бригад скорой констатировали смерть.
В СК, комментируя произошедшее, сообщили, что признаков криминала в этой ситуации нет. В полиции добавили, что скончавшийся был мужчина, 1986 года рождения, передаёт издание.
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