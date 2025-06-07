Почти три десятка пожаров ликвидировали свердловские огнеборцы в среду

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пресс-служба МЧС России сообщает, что в минувшую среду, 11 июня, на территории Свердловской области было зафиксировано 29 пожаров. Только четыре из них произошли в жилом секторе.Самым крупным возгоранием среды стал пожар в посёлке городского типа Верхняя Синячиха. На улице Ольховая горел частный дом. Огонь перекинулся на пристроенную рядом баню, и общая площадь пожара составила 382 квадратных метра. К месту происшествия прибыли 13 специалистов пожаротушения и 4 единицы техники. Работа по ликвидации возгорания у них заняла 86 минут.Гораздо меньших масштабов, но всё равно крупный пожар произошёл вчера в Североуральске на улице Островского. Там также горели частная баня и частный жилой дом. Площадь пожара составила 120 квадратов. Тушить строения прибыли 9 пожарных и 3 единицы техники. На ликвидацию пожара у них ушла 31 минута.Ещё одним крупным возгоранием среды пришлось заниматься екатеринбургским пожарным. На улице Испытателей загорелся мусор в неэксплуатируемом строении. Огонь распространился на площади 95 квадратных метров. На тушение прибыли 6 человек и 2 единицы техники. Пожар был ликвидирован в течение 69 минут.