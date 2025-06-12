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УГИБДД сообщает о смертельном ДТП на подъезде к Первоуральску
Фото: УГИБДД по Свердловской области
УГИБДД по Свердловской области сообщает, что на четвёртом километре подъездной дороги к Первоуральску водитель Chevrolet насмерть сбил пешехода.
Установлено, что за рулём иномарки был 24-летний молодой человек, водительский стаж которого чуть более года. Погибшим оказался 60-летний мужчина. По предварительным данным, он, несмотря на то что пешеходный переход был в зоне видимости, стал переходить через дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до прибытия скорой.
Известно, что погибший вместе со своими родственниками шёл из Екатеринбурга в садовое товарищество
По факту аварии проводится проверка.
Установлено, что за рулём иномарки был 24-летний молодой человек, водительский стаж которого чуть более года. Погибшим оказался 60-летний мужчина. По предварительным данным, он, несмотря на то что пешеходный переход был в зоне видимости, стал переходить через дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до прибытия скорой.
Известно, что погибший вместе со своими родственниками шёл из Екатеринбурга в садовое товарищество
«По пути они остановились у торгового объекта, расположенного на противоположной стороне дороги. Наезд произошел в момент, когда мужчина возвращался через проезжую часть к ожидавшим его людям»,
– рассказали в управлении.
По факту аварии проводится проверка.
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