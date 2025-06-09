Возле свердловского села Мезенское подросток на питбайке столкнулся с грузовиком





– сказали в управлении. «Госавтоинспекция напоминает, что передвижение на питбайках по дорогам общего пользования запрещено и призывает взрослых контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль, исключить возможность доступа детей к ключам от транспортных средств, запретить управление мототехникой без соответствующего на то права и навыков вождения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером на трассе, связывающей Екатеринбург и Тюмень, в районе села Мезенское в муниципальном округе Заречный, подросток на питбайке попал в ДТП, столкнувшись с грузовиком.По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузового фургона, который не выдержал дистанцию до питбайка спереди.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП подросток, 13-летний юноша, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом ключицы со смещением и закрытый перелом головки малоберцовой кости. С места ДТП его увезли в ДГКБ №9.На водителя было возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее вред человеку. Также на него составили протоколы за отсутствие путевого листа (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ), за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) и за управление транспортным средством при наличии неисправностей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).Также к административной ответственности привлекли отца подростка за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) и за передачу питбайка сыну, который не имел водительских прав (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ).