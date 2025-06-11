Екатеринбуржец веселья ради поджёг пух и случайно сжёг восемь автомобилей





– сказали в полиции. «Правоохранители призывают граждан соблюдать противопожарный режим, а также быть осторожными при обращении с огнем. Взрослым также необходимо провести беседы с детьми и разъяснить опасность поджигания тополиного пуха»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге работника металлоприёмки подозревают в уничтожении восьми автомобилей, сгоревших во вторник, 10 июня, на парковке в районе улицы Кондратьева.Как рассказали Вечерним ведомостям в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, 29-летний мужчина рассказал, что в течение дня употреблял спиртное, в какой-то момент у него возникло желание поджечь тополиный пух. О том, что рядом находится чужой транспорт, он не подумал.В итоге невинная забава, как могло показаться на первый взгляд, привела к неприятным последствиям, и не только для самого «пиромана», но и для владельцев авто. Огонь моментально распространился по всей парковке и перекинулся на стоявший ней транспорт. Осознав, что произошло, мужчина попытался самостоятельно потушить возгорание, но оказался бессилен перед стихией. Чуть позже на место происшествия прибыли пожарные. Они предотвратили дальнейшее распространение огня, но, к сожалению, машины спасти не удалось – восемь автомобилей были поглощены огнём.Самого пиромана также задержали. По факту инцидента проводится проверка.