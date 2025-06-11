На трассе между Камышловом и Каменском-Уральским разбился автомобиль Geely: водитель погиб





– рассказали в управлении. «Водитель скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи от несовместимых с жизнью травм»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В среду, 11 июня, утром на трассе, связывающей Камышлов и Каменск-Уральский, разбился автомобиль Geely MK Cross. В результате ДТП погиб водитель.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, установлено, что водителем был мужчина, 1957 года рождения, житель села Ильинское Богдановичского района. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за высокой скорости и допустил съезд с дороги, впоследствии чего автомобиль опрокинулся.Известно, что у погибшего был 36-летний водительский стаж. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 15 раз. Был ли мужчина пьян в момент ДТП установят по итогам судебно-медицинского исследования.