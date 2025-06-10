Возрастное ограничение 18+
Смертельное ДТП случилось сегодня утром под Камышловом
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Утром 11 июня на 26-м километре автодороги «Камышлов – Каменск-Уральский» произошла трагедия. В дорожно-транспортном происшествии погиб 67-летний житель села Ильинское Богдановичского района.
По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Geely MK-Cross», следуя в направлении села Ильинское, превысил безопасную скорость и потерял контроль над управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Удар оказался смертельным — мужчина скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.
Известно, что погибший имел 36-летний водительский стаж. В течение этого времени он 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В настоящий момент назначено судебно-медицинское исследование, которое определит, находился ли он в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения.
На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Проведены все необходимые процессуальные действия. Ведётся расследование, которое должно установить точные обстоятельства и причины трагедии.
По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Geely MK-Cross», следуя в направлении села Ильинское, превысил безопасную скорость и потерял контроль над управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Удар оказался смертельным — мужчина скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.
Известно, что погибший имел 36-летний водительский стаж. В течение этого времени он 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В настоящий момент назначено судебно-медицинское исследование, которое определит, находился ли он в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения.
На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Проведены все необходимые процессуальные действия. Ведётся расследование, которое должно установить точные обстоятельства и причины трагедии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Сегодня утром в Нижнем Тагиле погиб мотоциклист
10 июня 2025
10 июня 2025
Смертельное ДТП под Кытлымом: водитель квадроцикла погиб после выезда на встречную полосу
07 июня 2025
07 июня 2025