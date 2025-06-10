Смертельное ДТП случилось сегодня утром под Камышловом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Утром 11 июня на 26-м километре автодороги «Камышлов – Каменск-Уральский» произошла трагедия. В дорожно-транспортном происшествии погиб 67-летний житель села Ильинское Богдановичского района.По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Geely MK-Cross», следуя в направлении села Ильинское, превысил безопасную скорость и потерял контроль над управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Удар оказался смертельным — мужчина скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.Известно, что погибший имел 36-летний водительский стаж. В течение этого времени он 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В настоящий момент назначено судебно-медицинское исследование, которое определит, находился ли он в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения.На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Проведены все необходимые процессуальные действия. Ведётся расследование, которое должно установить точные обстоятельства и причины трагедии.