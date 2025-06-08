МЧС России отчиталось о 22 ликвидированных пожарах за сутки в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки на территории Свердловской области произошло 22 пожара, о чём сообщает пресс-служба МЧС России. Пять из них пришлись на жилой сектор. По статистике ведомства, основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём — оно привело к пожарам в 27% случаев.Один из самых масштабных инцидентов зафиксирован в Екатеринбурге. На улице Кондратьева огонь охватил сразу восемь автомобилей и два гаража. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров. С пожаром справились за 45 минут, обошлось без пострадавших. В ликвидации участвовали 21 человек и 7 единиц техники.Ещё один екатеринбургский случай произошёл на улице Реактивной. Здесь загорелся частный жилой дом. Площадь возгорания — 20 квадратных метров. Причиной стало короткое замыкание, что, по данным МЧС, объясняет 9% случаев. Огонь удалось потушить всего за 10 минут, пострадавших нет. На месте работали 9 пожарных и 2 единицы техники.На улице Карла Маркса вспыхнул подвал административного здания — загорелись аккумуляторная батарея и бесперебойник в электрощитовой. Пожар, связанный с аварийным режимом работы электрооборудования, охватил всего один квадратный метр. Благодаря оперативной работе восьми специалистов и трёх машин возгорание ликвидировали за три минуты.В Екатеринбурге же, на улице Саввы Белых, горели надворные постройки и два гаража на площади 35 квадратных метров. В тушении участвовали восемь специалистов и две единицы техники. С огнём справились за 10 минут. Пожарные дознаватели в данном случае выявили поджог.