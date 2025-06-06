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В Первоуральске сотрудники ГУФСИН помогли задержать пьяного водителя
Накануне в Первоуральске двое сотрудников ГУФСИН по Свердловской области — Антон Дубачёв и Эрнест Солдатов — заметили на перекрёстке улиц Калинина и Черняховского странно ведущую себя машину ВАЗ-2111, рассказали в пресс-службе ведомства.
Автомобиль ехал с нарушениями, вилял по дороге и в какой-то момент съехал с проезжей части. Подозревая, что водитель пьян, мужчины подошли к машине и почувствовали резкий запах алкоголя. Они вынули ключи из замка зажигания и вызвали ГИБДД.
Инспекторы, приехав на место, подтвердили подозрения — экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови водителя.
Теперь мужчине грозит наказание по закону, а сотрудники ГУФСИН будут поощрены за бдительность и решительные действия.
Автомобиль ехал с нарушениями, вилял по дороге и в какой-то момент съехал с проезжей части. Подозревая, что водитель пьян, мужчины подошли к машине и почувствовали резкий запах алкоголя. Они вынули ключи из замка зажигания и вызвали ГИБДД.
Инспекторы, приехав на место, подтвердили подозрения — экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови водителя.
Теперь мужчине грозит наказание по закону, а сотрудники ГУФСИН будут поощрены за бдительность и решительные действия.
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