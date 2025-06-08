Сегодня утром в Нижнем Тагиле погиб мотоциклист

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что утром 10 июня на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле произошла смертельная автоавария. Жертвой её стал молодой мотоциклист.ДТП со смертельным исходом случилось возле дома №28 примерно в 9.20. По опубликованным ведомством данным, 56-летний водитель автомобиля марки «Lexus RX 350» совершал разворот с крайней правой полосы. В нарушение правил дорожного движения водитель не предоставил преимущество мотоциклу «Honda», который двигался слева в попутном направлении. В результате столкновения 30-летний мотоциклист, житель Нижнего Тагила, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда кареты «Скорой помощи».На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Полицейские провели осмотр места происшествия и необходимые процессуальные действия. Личности всех участников аварии были установлены в кратчайшие сроки. Водитель «Lexus» прошёл освидетельствование, которое показало, что он был трезв.Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что перед разворотом смотрел в зеркала, однако не заметил мотоциклиста. По его словам, двухколёсное транспортное средство двигалось с большой скоростью. Известно, что водитель иномарки — тоже местный житель, имеющий 35-летний стаж вождения.В настоящее время по факту происшествия проводится расследование. Следователи выясняют все детали и причины трагедии. Назначены необходимые экспертизы.