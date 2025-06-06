Несовершеннолетняя пешеходка пострадала вчера в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В понедельник, 9 июня, примерно в 13.35 в Екатеринбурге случилось дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Водитель автомобиля марки «Ssang Yong Kyron», двигаясь по улице Заводская в сторону улицы Серафимы Дерябиной, не уступил дорогу и сбил 8-летнюю девочку.Ребёнок ехал на самокате и не спешился при переходе дороги, что усугубило ситуацию. В результате наезда девочка получила травму головы и была доставлена в детскую городскую больницу для оказания медицинской помощи.Как сообщает городская Госавтоинспекция, за рулём иномарки находилась 23-летняя жительница Екатеринбурга с водительским стажем всего 11 месяцев. По результатам освидетельствования на месте происшествия она была трезва. Девушка пояснила, что двигалась со скоростью около 20 км/ч, пешеходов в зоне видимости не было, и удар в правую дверь машины стал для неё неожиданностью. Экстренное торможение тут уже, разумеется, не помогло.Мать пострадавшей девочки сообщила, что ребенок направлялся на тренировку в УСК «Олимпиец», расположенный на улице Шаумяна. Она регулярно напоминает дочери о правилах дорожного движения, однако не смогла объяснить, почему в этот раз девочка не спешилась при переходе дороги.На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели необходимые замеры, составили процессуальные документы и установили все обстоятельства происшествия. Водитель привлечена к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходам.