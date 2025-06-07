Из 37 свердловских пожаров понедельника екатеринбургский оказался самым опасным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В понедельник, 9 июня, свердловские пожарные выезжали на ликвидацию 37 пожаров в разных населённых пунктах области. Одно из возгораний привело к госпитализации человека.Как свидетельствует сводка МЧС России по Свердловской области, в пожаре пострадала женщина, проживающая в Екатеринбурге на улице Июльская. И хоть огонь в её квартире на последнем этаже четырёхэтажки не успел распространиться больше, чем на два квадратных метров, этого оказалось достаточным, чтобы екатеринбурженке потребовалась медицинская помощь. Само же возгорание восемь человек ликвидировали всего за 5 минут.Гораздо более серьёзная ситуация сложилась в другом екатеринбургском случае понедельника. Это произошло на улице Суходольской, где пожар охватил 120 квадратных метра неэксплуатируемого здания. На вызов прибыли 11 пожарных и 3 единицы техники. Погасили огонь за 63 минуты.Третий екатеринбургский пожар был помельче и пихе охватывал 80 квадратных метров. Это было на улице Советских женщин, где также в неэксплуатируемом здании загорелся мусор на площади 80 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в течение 34 минут усилиями 14 огнеборцев.Приходилось вчера пожарным и спасать людей, выводя их из горящих зданий. Такое имело место в Карпинске, на улице 8 Марта (из задымленных помещений спасены 2 человека) и в Каменске-Уральском, на улице Крылова (спасены 3 человека). Возгорания в обоих случаях ликвидировали за считанные минуты.