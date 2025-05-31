В выходные количество свердловских пожаров перевалило за полсотни

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошедшие выходные сотрудники МЧС России в Свердловской области ликвидировали 51 пожар. Только за субботу, 7 июня, было потушено 23 возгорания, а в воскресенье, 8 июня, — уже 28. В большинстве случаев причиной происшествий стало неосторожное обращение с огнём, однако были зафиксированы и случаи аварийного срабатывания электрооборудования и короткого замыкания. В результате одного из пожаров пострадал человек.При этом, большая часть пожаров возникала на объектах, не относящихся к жилому сектору. Так, в субботу загорелось только в шести заселённых домах. Много возгораний возникает в заброшках и административных зданиях. Самые крупные субботние пожары относились как раз к таким случаям. На 150 квадратных метров распространилось пламя по административно-складскому зданию на улице Суходольская в Екатеринбурге. МЧС задействовало для тушения 16 единиц техники и 44 специалиста, которые справились с огнём за 47 минут. Второй по крупности пожар субботы произошёл в посёлке Санаторный на улице Нагорная, где пожар охватил 110 квадратных метров неэксплуатируемого строения. В ликвидации участвовали 10 человек и 3 единицы техники. Огонь был побеждён за 55 минут.В воскресенье половина из 28 пожаров пришлись на жилой сектор. В одном из них пострадала женщина — она проживает в Берёзовском на улице Гагарина в квартире на первом этаже 9-этажного дома. В данном случае пожар ликвидировали за 20 минут силами 11 огнеборцев и 3 единиц техники.Значительно более крупный пожар случился вчера на улице Пролетарской в Верхнем Дуброво. Там сгорел старый неэксплуатируемый сарай, поэтому на ЧП направили всего 10 человек. В пик катастрофы огонь полыхал на площади 200 квадратных метров, но был потушен даже такими сравнительно малыми силами всего за полчаса.Ещё один крупный воскресный пожар имел место в селе Толмачёво на улице Ленина. Горела нежилая дача. Огонь распространился на 64 квадратных метра. Пожар тушили 16 человек.Но самым крупным пожаром минувшего воскресенья стал тот, что вспыхнул в селе Балтым. Площадь возгорания достигала 750 квадратных метров. Сгорели навес, оборудование и пиломатериалы. Участие в тушении приняли 33 специалиста и 8 машин. Согласно официальной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.