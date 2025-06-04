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В Сысертском районе обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд
Фото: Уральский округ Росгвардии
На территории коттеджного посёлка в Сысертском районе случайно нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд, который, скорее всего, пролежал под землей с времен Великой Отечественной войны.
Как рассказали в телеграм-канале уральской Росгвардии, снаряд обнаружили во время строительных работ на одном из участков. Сообщение о находке поступило на пульт централизованной охраны Сесерти, после чего на место был направлен экипаж вневедомственной охраны. Прибыв на место, специалисты оценили территорию.
Позже на место прибыла группа разминирования ОМОН «Малахит» свердловского управления Росгвардии, установившая потенциально опасный характер снаряда – в головной его части всё ещё находится взрыватель. После этого росгвардейцы забрали находку.
Как рассказали в телеграм-канале уральской Росгвардии, снаряд обнаружили во время строительных работ на одном из участков. Сообщение о находке поступило на пульт централизованной охраны Сесерти, после чего на место был направлен экипаж вневедомственной охраны. Прибыв на место, специалисты оценили территорию.
Позже на место прибыла группа разминирования ОМОН «Малахит» свердловского управления Росгвардии, установившая потенциально опасный характер снаряда – в головной его части всё ещё находится взрыватель. После этого росгвардейцы забрали находку.
«Соблюдая необходимые меры безопасности, специалисты транспортировали опасную находку и уничтожили её»,
– рассказали в Росгвардии.
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