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Под Берёзовским перевернулся Volkswagen с ребёнком в салоне
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувшее воскресенье, 8 июня, на дороге, связывающей Берёзовский и посёлок Старопышминск, перевернулся Volkswagen Polo. В результате ДТП пострадали 51-летнйи водитель и пассажир – девятилетняя девочка.
Ребёнка с травмами различной степени тяжести госпитализирована в ДГКБ №9 Екатеринбурга, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Известно, что у него 11 лет водительского стажа. За это время был дважды привлечён к административной ответственности за нарушения ПДД, в их числе езда в нетрезвом состоянии, за что был лишен водительских прав. Срок лишения истёк, но восстанавливать права мужчина по каким-то причинам не стал, и, вероятно, в ближайшее время сделать это не сможет, так как в момент этой аварии он был пьян – освидетельствование на состояние опьянения показало 0,893 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Известно, что водитель ехал из Березовского в Старопышминск вместе со своей знакомой и её дочерью к водоёму. Автоинспекторам мужчина признался, что перед поездкой употребил спиртосодержащие напитки, рассказали в управлении. Отмечается, никто не был пристёгнут, девочка перевозилась без детского кресла.
Кроме этого, установлено, что мать ребёнка состоит на учёте в ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию дочери, ранее привлекалась по статье 5.35 КоАП РФ.
На водителя составили шесть протоколов:
– по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за вождение в пьяном состоянии;
– по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ за езду без прав;
– по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ за отсутствие полиса ОСАГО;
– по части 12.6 за не пристегнутый ремень безопасности;
– по части 3 статьи 12.23 за нарушение правил перевозки ребёнка;
– по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшему.
Также информацию об аварии передали в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер реагирования.
Ребёнка с травмами различной степени тяжести госпитализирована в ДГКБ №9 Екатеринбурга, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Известно, что у него 11 лет водительского стажа. За это время был дважды привлечён к административной ответственности за нарушения ПДД, в их числе езда в нетрезвом состоянии, за что был лишен водительских прав. Срок лишения истёк, но восстанавливать права мужчина по каким-то причинам не стал, и, вероятно, в ближайшее время сделать это не сможет, так как в момент этой аварии он был пьян – освидетельствование на состояние опьянения показало 0,893 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Известно, что водитель ехал из Березовского в Старопышминск вместе со своей знакомой и её дочерью к водоёму. Автоинспекторам мужчина признался, что перед поездкой употребил спиртосодержащие напитки, рассказали в управлении. Отмечается, никто не был пристёгнут, девочка перевозилась без детского кресла.
Кроме этого, установлено, что мать ребёнка состоит на учёте в ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию дочери, ранее привлекалась по статье 5.35 КоАП РФ.
На водителя составили шесть протоколов:
– по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за вождение в пьяном состоянии;
– по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ за езду без прав;
– по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ за отсутствие полиса ОСАГО;
– по части 12.6 за не пристегнутый ремень безопасности;
– по части 3 статьи 12.23 за нарушение правил перевозки ребёнка;
– по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшему.
Также информацию об аварии передали в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер реагирования.
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