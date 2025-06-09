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Напавших на журналистку сотрудников кафе в Екатеринбурге задержали
Фото предоставлено Валерием Горелых
В полиции сообщили, что сотрудников кафе, которые вчера, 8 июня, напали на журналистку одного из федеральных СМИ, готовившего по заданию редакции материал о работе заведения, задержали.
Накануне в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» писали, что инцидент произошёл рядом с кафе «Диар». Ранее на заведение из-за частых драк и громкой музыки жаловались местные жители. Ещё за день до этого, как сообщается, туда заглядывали представители «Русской общины».
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, сообщение о нападении поступило в отдел полиции №9 воскресенье вечером. По его словам, на место происшествия были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые быстро установили причастных и доставили их в территориальный ОВД для разбирательства.
Накануне в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» писали, что инцидент произошёл рядом с кафе «Диар». Ранее на заведение из-за частых драк и громкой музыки жаловались местные жители. Ещё за день до этого, как сообщается, туда заглядывали представители «Русской общины».
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, сообщение о нападении поступило в отдел полиции №9 воскресенье вечером. По его словам, на место происшествия были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые быстро установили причастных и доставили их в территориальный ОВД для разбирательства.
«В отношении подозреваемых составлены административные материалы, владелец точки общепита помещён под стражу. Потерпевшая направлена для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причинённых ей травм»,
– сказал Горелых.
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