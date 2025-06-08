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Возле кафе на Шарташском рынке в Екатеринбурге погиб менявший лампочку мужчина

09.53 Понедельник, 9 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В воскресенье, 8 июня, в Екатеринбурге рядом с кафе «Оазис» на Шарташском рынке погиб мужчина. Рядом с ним очевидцы заметили гирлянду.

О произошедшем сообщили в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург», опубликовав видео с места происшествия.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, предварительно установлено, что мужчина погиб от удара током, который он мог получить, когда менял лампочку. Известно, что это местный житель, 1988 года рождения.

Старший помощник руководителя СК по региону также сообщил о внешних признаках, которые свидетельствуют об ударах током, добавив, что тело погибшего собираются направить на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:04 174 спортсменов из УрФО встретились на чемпионате дзюдо в Екатеринбурге
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16:34 Вблизи Среднеуральска столкнулись мотоцикл и легковушка — есть жертвы
15:11 В Екатеринбурге двое подростков избили сверстника под дулом пистолета — возбуждено дело
14:53 В Екатеринбурге и области потеплеет до +32°, возможны дожди и грозы
14:05 В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки ликвидировали 23 пожара, погиб ребёнок
13:20 В Чкаловском районе Екатеринбурга пенсионерка погибла под колесами «Рено Сандеро»
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11:56 Куда сходить в Екатеринбурге с 9 по 15 июня
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