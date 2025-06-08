Возрастное ограничение 18+
Возле кафе на Шарташском рынке в Екатеринбурге погиб менявший лампочку мужчина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В воскресенье, 8 июня, в Екатеринбурге рядом с кафе «Оазис» на Шарташском рынке погиб мужчина. Рядом с ним очевидцы заметили гирлянду.
О произошедшем сообщили в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург», опубликовав видео с места происшествия.
По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, предварительно установлено, что мужчина погиб от удара током, который он мог получить, когда менял лампочку. Известно, что это местный житель, 1988 года рождения.
Старший помощник руководителя СК по региону также сообщил о внешних признаках, которые свидетельствуют об ударах током, добавив, что тело погибшего собираются направить на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
О произошедшем сообщили в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург», опубликовав видео с места происшествия.
По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, предварительно установлено, что мужчина погиб от удара током, который он мог получить, когда менял лампочку. Известно, что это местный житель, 1988 года рождения.
Старший помощник руководителя СК по региону также сообщил о внешних признаках, которые свидетельствуют об ударах током, добавив, что тело погибшего собираются направить на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию