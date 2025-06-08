В Екатеринбурге школьник утонул на Рамаде: проводится проверка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге следователи выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка, утонувшего 7 июня на акватории карьера «Рамада» в Октябрьском районе. По данным полиции и Следственного комитета по Свердловской области, школьник 2009 года рождения пришёл к водоёму вместе с двумя друзьями.Трое подростков — учащиеся 8–9 классов — около 15:00 пришли на необорудованный пляж, где установлены таблички о запрете купания. Несмотря на предупреждения, они решили переплыть водоём. Во время заплыва один из них начал тонуть. Друзья заметили это, но не смогли его спасти. Вечером тело погибшего подняли со дна водоёма спасатели.Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга, следственным отделом по Октябрьскому району организована процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Тело подростка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.Полиция призывает родителей напоминать детям правила поведения у воды и не оставлять их без присмотра во время отдыха на водоёмах.