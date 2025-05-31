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В селе Балтым Свердловской области загорелся ангар с пиломатериалами: пожар на 750 «квадратах»
Скриншот из видео: МЧС России по Свердловской области
Сегодня в селе Балтым Свердловской области произошёл пожар на территории одной из местных пилорам. По информации, опубликованной МЧС России по региону, загорелся ангар, где хранились пиломатериалы. Пламя быстро перекинулось на доски, размещённые на открытой площадке.
Огонь охватил площадь около 750 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 32 сотрудника МЧС и восемь единиц техники. Специалистам удалось локализовать пламя и не допустить его распространения на другие здания и склады.
Согласно официальным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.
Огонь охватил площадь около 750 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 32 сотрудника МЧС и восемь единиц техники. Специалистам удалось локализовать пламя и не допустить его распространения на другие здания и склады.
Согласно официальным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.
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