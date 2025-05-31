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В селе Балтым Свердловской области загорелся ангар с пиломатериалами: пожар на 750 «квадратах»

17.28 Воскресенье, 8 июня 2025
Скриншот из видео: МЧС России по Свердловской области
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Сегодня в селе Балтым Свердловской области произошёл пожар на территории одной из местных пилорам. По информации, опубликованной МЧС России по региону, загорелся ангар, где хранились пиломатериалы. Пламя быстро перекинулось на доски, размещённые на открытой площадке.

Огонь охватил площадь около 750 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 32 сотрудника МЧС и восемь единиц техники. Специалистам удалось локализовать пламя и не допустить его распространения на другие здания и склады.

Согласно официальным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:18 В Артёмовском депутату Максиму Демашину избрали меру пресечения — домашний арест
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13:10 В Свердловской области в мае пропали 109 человек
12:20 Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали до 4 августа
11:54 В Екатеринбурге музей проведёт экскурсию на самокатах по району «Сити» — от Ссыльной слободы до XXI века
11:33 В Екатеринбурге и Верхней Пышме сегодня перекроют улицы из-за мотопробега
11:17 Смертельное ДТП под Кытлымом: водитель квадроцикла погиб после выезда на встречную полосу
10:57 Что читают в Свердловской области: «Доктор Живаго» и три романа Достоевского в топе продаж
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