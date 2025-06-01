В Екатеринбурге двое подростков избили сверстника под дулом пистолета — возбуждено дело

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Следственный комитет расследует инцидент с участием подростков в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы.По предварительным данным, двое подростков заставили своего сверстника опуститься на колени, после чего избили его. Кроме того, на потерпевшего был направлен пистолет. В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют степень вреда, причинённого здоровью подростка.Следствие допрашивает возможных очевидцев и родителей участников конфликта, собирает характеризующие материалы и выясняет причины, которые могли привести к инциденту. По итогам расследования действиям фигурантов будет дана правовая оценка.