В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки ликвидировали 23 пожара, погиб ребёнок

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки в Свердловской области произошло 23 пожара. Как сообщает МЧС России по Свердловской области, шесть возгораний зарегистрированы в жилом секторе. Кроме того, на водоёмах региона зафиксирован один трагический случай — в Екатеринбурге на акватории карьера «Рамада» погиб ребёнок.В Екатеринбурге пожарные тушили крупное возгорание на улице Суходольская: здесь горело административно-складское здание площадью 150 квадратных метров. В операции участвовали 44 человека и 16 единиц техники. С огнём справились за 47 минут. Установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.Крупный пожар произошёл и в посёлке Санаторный на улице Нагорная. Здесь загорелось неэксплуатируемое строение. Огонь охватил 110 квадратных метров. На месте работали 10 пожарных и 3 единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать за 55 минут. Причины устанавливаются.В Нижнем Тагиле на улице Лебяжинская горел мусор в заброшенном здании. Огонь распространился на 50 квадратных метров. С огнём боролись шесть специалистов при помощи двух машин. Ликвидация заняла 15 минут.Ещё один пожар с участием мусора произошёл в Екатеринбурге на улице Репина. Загорелся чердак неэксплуатируемого строения. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Сигнал поступил в пожарную часть, и уже через 7 минут огонь был потушен — на месте работали семь человек и четыре единицы техники.По информации МЧС, в 26% случаев причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.