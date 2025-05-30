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В Чкаловском районе Екатеринбурга пенсионерка погибла под колесами «Рено Сандеро»
Скриншот из видео: ГИБДД по Свердловской области
Днём 8 июня в Чкаловском районе Екатеринбурга произошла смертельная авария с участием пешехода. Инцидент случился у дома №1 по улице Титова.
Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, по предварительной информации, водитель автомобиля «Рено Сандеро» 1980 года рождения сбил женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода — слева направо по ходу движения машины. Пострадавшая 1947 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте, до прибытия скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена проверка, по итогам которой будут приняты процессуальные решения.
Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, по предварительной информации, водитель автомобиля «Рено Сандеро» 1980 года рождения сбил женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода — слева направо по ходу движения машины. Пострадавшая 1947 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте, до прибытия скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена проверка, по итогам которой будут приняты процессуальные решения.
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