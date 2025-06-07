С ножом и на балкон: в Каменске-Уральском мужчина удерживал сожительницу

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском полиция задержала местного жителя по подозрению в незаконном лишении свободы женщины. Инцидент произошёл утром 7 июня в одном из домов на улице Каменской, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.По данным ведомства, мужчина 1994 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запер в квартире свою сожительницу 1996 года рождения и угрожал ей ножом. Пара проживала вместе около пяти лет, воспитывая двух несовершеннолетних детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, тревожный сигнал об избиении женщины поступил в полицию 7 июня в 07:35. Прибывшим на место сотрудникам мужчина дверь открывать отказался. Он несколько раз выходил на балкон и угрожал женщине ножом. В какой-то момент пострадавшей удалось открыть дверь и выбежать из квартиры. Злоумышленник попытался её догнать, но был задержан. При задержании он оказал сопротивление, в связи с чем полицейские применили спецсредства.По информации МВД, подозреваемый известен под прозвищем «Гаврик». Он ранее неоднократно судим — в том числе за кражу, грабёж и убийство. Последний срок отбывал в Верхотурской исправительной колонии № 53, освободился в июне 2020 года. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая конфликт на почве ревности и претензии к женщине из-за воспитания детей.