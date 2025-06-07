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С ножом и на балкон: в Каменске-Уральском мужчина удерживал сожительницу

12.15 Воскресенье, 8 июня 2025
Фото: руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых
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В Каменске-Уральском полиция задержала местного жителя по подозрению в незаконном лишении свободы женщины. Инцидент произошёл утром 7 июня в одном из домов на улице Каменской, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным ведомства, мужчина 1994 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запер в квартире свою сожительницу 1996 года рождения и угрожал ей ножом. Пара проживала вместе около пяти лет, воспитывая двух несовершеннолетних детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, тревожный сигнал об избиении женщины поступил в полицию 7 июня в 07:35. Прибывшим на место сотрудникам мужчина дверь открывать отказался. Он несколько раз выходил на балкон и угрожал женщине ножом. В какой-то момент пострадавшей удалось открыть дверь и выбежать из квартиры. Злоумышленник попытался её догнать, но был задержан. При задержании он оказал сопротивление, в связи с чем полицейские применили спецсредства.

По информации МВД, подозреваемый известен под прозвищем «Гаврик». Он ранее неоднократно судим — в том числе за кражу, грабёж и убийство. Последний срок отбывал в Верхотурской исправительной колонии № 53, освободился в июне 2020 года. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая конфликт на почве ревности и претензии к женщине из-за воспитания детей.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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11:17 Смертельное ДТП под Кытлымом: водитель квадроцикла погиб после выезда на встречную полосу
10:57 Что читают в Свердловской области: «Доктор Живаго» и три романа Достоевского в топе продаж
21:24 В Ельцин-центре определились с лучшими пьесами о 90-х
20:41 В Серове мать оставила младенца в раскалённой машине
20:12 В Первоуральске при столкновении четырёх автомобилей пострадали два человека
19:30 В Серове машинистка крана предстанет перед судом по делу о гибели электромонтера
18:58 Завтра Пышминские озерки станут чище
18:25 Только 3 из 19 свердловских пожаров четверга бушевали в жилом секторе
17:21 В Свердловской области ожидается жара до +28°C
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14:39 Опекунше Наумовой, обвиняемой в убийстве Далера, запросили 25 лет лишения свободы
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