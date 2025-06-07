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Режевский суд запретил водителю с пистолетом приближаться к женщине после конфликта на трассе
Фото: пресс-служба Режевского городского суда
Режевский городской суд избрал меру пресечения в отношении Сапрыкина А.Н., обвиняемого по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Об этом сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, днём 5 июня на 84-м километре автодороги Невьянск – Реж – Артёмовский – село Килачевское между водителями произошёл дорожный конфликт. Мужчина, находившийся за рулём одного из автомобилей, якобы посчитал, что женщина-водитель нарушила правила. Он обогнал её машину, резко подрезал и принудительно остановил. После этого начал угрожать пистолетом, выстрелил в воздух и потребовал документы на транспортное средство, продолжая высказывать угрозы.
Суд запретил Сапрыкину А.Н. контактировать с потерпевшей и свидетелем по делу. Кроме того, обвиняемый обязан самостоятельно и вовремя являться по вызовам следователя и в суд.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
По данным следствия, днём 5 июня на 84-м километре автодороги Невьянск – Реж – Артёмовский – село Килачевское между водителями произошёл дорожный конфликт. Мужчина, находившийся за рулём одного из автомобилей, якобы посчитал, что женщина-водитель нарушила правила. Он обогнал её машину, резко подрезал и принудительно остановил. После этого начал угрожать пистолетом, выстрелил в воздух и потребовал документы на транспортное средство, продолжая высказывать угрозы.
Суд запретил Сапрыкину А.Н. контактировать с потерпевшей и свидетелем по делу. Кроме того, обвиняемый обязан самостоятельно и вовремя являться по вызовам следователя и в суд.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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