Пожары в Екатеринбурге и посёлках: МЧС спасло 9 человек, двое погибло

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки в Свердловской области произошли 30 пожаров. По данным МЧС России по Свердловской области, в огне пострадали трое, девятерых удалось спасти. Десять возгораний случились в жилом секторе.В Екатеринбурге на улице Палисадной загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 24 человека. Троих спасли сотрудники МЧС. Обошлось без пострадавших. Пожар ликвидировали за 25 минут — на месте работали 10 специалистов и три единицы техники.В посёлке Новоберёзовский на улице Толбухина пожар вспыхнул в квартире на втором этаже четырёхэтажки. Огонь охватил 35 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 10 человек. Спасён один человек, ещё один погиб. Возгорание потушили за 20 минут. В тушении участвовали 11 специалистов и четыре единицы техники.На улице Таватуйской в Екатеринбурге загорелась квартира на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Один человек пострадал. До прибытия подразделений огонь потушили первичными средствами. К месту вызова прибыли 12 человек и пять единиц техники.В посёлке Рудничном на улице Горняков пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. По лестничным маршам эвакуировались пять человек, ещё пятерых спасли с помощью специального оборудования. Один человек погиб. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Огонь ликвидировали за 12 минут, на месте работали семь огнеборцев и две единицы техники.Как сообщает МЧС, в 17% случаев причиной пожара становится неосторожное обращение с огнём, в 3% — короткое замыкание, ещё в 3% — поджог.