Смертельное ДТП под Кытлымом: водитель квадроцикла погиб после выезда на встречную полосу

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей вечером 6 июня на трассе между Карпинском и посёлком Кытлым. Столкновение автомобиля и квадроцикла унесло жизнь одного из участников ДТП.По предварительным данным, около 17.20 на 43-м километре автодороги «Карпинск – Кытлым» 40-летний водитель квадроцикла «Hammer 200A», житель Верхней Пышмы, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем «Opel Meriva», за рулём которого находился 51-летний мужчина из Карпинска.От полученных травм водитель квадроцикла скончался на месте до прибытия скорой помощи. Он был в мотошлеме, права имел с 2003 года, но только за 2025 год семь раз привлекался за нарушения ПДД. Назначена экспертиза для выяснения, находился ли он в момент аварии под воздействием веществ.По словам водителя «Opel Meriva», он ехал со стороны Кытлыма после смены и заметил на встречной полосе группу квадроциклистов. Один из них внезапно выехал навстречу. После удара машина продолжила движение по инерции около 200 метров и съехала в кювет. Освидетельствование показало, что мужчина был трезв.Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводится расследование, которое должно установить все детали аварии и причины, приведшие к ДТП.