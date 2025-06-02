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Смертельное ДТП под Кытлымом: водитель квадроцикла погиб после выезда на встречную полосу

11.17 Суббота, 7 июня 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей вечером 6 июня на трассе между Карпинском и посёлком Кытлым. Столкновение автомобиля и квадроцикла унесло жизнь одного из участников ДТП.

По предварительным данным, около 17.20 на 43-м километре автодороги «Карпинск – Кытлым» 40-летний водитель квадроцикла «Hammer 200A», житель Верхней Пышмы, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем «Opel Meriva», за рулём которого находился 51-летний мужчина из Карпинска.

От полученных травм водитель квадроцикла скончался на месте до прибытия скорой помощи. Он был в мотошлеме, права имел с 2003 года, но только за 2025 год семь раз привлекался за нарушения ПДД. Назначена экспертиза для выяснения, находился ли он в момент аварии под воздействием веществ.

По словам водителя «Opel Meriva», он ехал со стороны Кытлыма после смены и заметил на встречной полосе группу квадроциклистов. Один из них внезапно выехал навстречу. После удара машина продолжила движение по инерции около 200 метров и съехала в кювет. Освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводится расследование, которое должно установить все детали аварии и причины, приведшие к ДТП.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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20:12 В Первоуральске при столкновении четырёх автомобилей пострадали два человека
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16:20 Свердловские автоинспекторы спасли жизни тяжело пострадавших в ДТП девушку и подростка
15:53 В Екатеринбурге почти на неделю перекроют улицу Боевых дружин
15:31 Екатеринбургского экс-полицейского Карпова отправили под домашний арест
14:39 Опекунше Наумовой, обвиняемой в убийстве Далера, запросили 25 лет лишения свободы
13:29 Расправившегося с супругой красноуфимца отправили в колонию на 17 лет
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11:36 Накачавшего наркотиками школьницу алапаевца отправили в колонию на 12 лет
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