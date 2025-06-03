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В Серове мать оставила младенца в раскалённой машине
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
МЧС России по Свердловской области поделилось жутковатой историей, произошедшей в Серове. Там в жаркий день горе-мать оставила младенца в машине и тем самым едва его не погубила.
Инцидент произошёл в день, когда температура воздуха достигала +32°C. Жительница Серова оставила годовалого ребёнка одного в закрытом автомобиле. Машина стояла на солнцепёке, а внутри салона, по оценкам специалистов, температура могла превышать 50 градусов.
Когда женщина вернулась, она не смогла открыть дверцы автомобиля — возникли проблемы с замком. На место оперативно прибыли сотрудники пожарной охраны и медики. Однако, как сообщается, сначала мать ребёнка отказалась давать разрешение на вскрытие автомобиля. Чтобы остудить салон, пожарным пришлось подать водяной ствол и охладить кузов машины. Убедить женщину в необходимости немедленного вскрытия двери помогли врачи.
В конечном итоге огнеборцы использовали специальный инструмент, разбили стекло и вытащили малыша. К счастью, ребёнка удалось спасти. Медики оказали ему необходимую помощь, угрозы жизни нет.
Точная дата события в сообщении ведомства не называется, но жара в Серове в 32 градуса наблюдалась в конце прошлой недели, в первый день лета.
В связи с этим происшествием, МЧС выпустило памятку для граждан о некоторых правилах, которые стоит выполнять в особо жаркие дни. Правила очень простые:
Инцидент произошёл в день, когда температура воздуха достигала +32°C. Жительница Серова оставила годовалого ребёнка одного в закрытом автомобиле. Машина стояла на солнцепёке, а внутри салона, по оценкам специалистов, температура могла превышать 50 градусов.
Когда женщина вернулась, она не смогла открыть дверцы автомобиля — возникли проблемы с замком. На место оперативно прибыли сотрудники пожарной охраны и медики. Однако, как сообщается, сначала мать ребёнка отказалась давать разрешение на вскрытие автомобиля. Чтобы остудить салон, пожарным пришлось подать водяной ствол и охладить кузов машины. Убедить женщину в необходимости немедленного вскрытия двери помогли врачи.
В конечном итоге огнеборцы использовали специальный инструмент, разбили стекло и вытащили малыша. К счастью, ребёнка удалось спасти. Медики оказали ему необходимую помощь, угрозы жизни нет.
Точная дата события в сообщении ведомства не называется, но жара в Серове в 32 градуса наблюдалась в конце прошлой недели, в первый день лета.
В связи с этим происшествием, МЧС выпустило памятку для граждан о некоторых правилах, которые стоит выполнять в особо жаркие дни. Правила очень простые:
носи одежду из натуральных тканей;
надевай головной убор даже в тени;
пей больше воды;
избегай открытого солнца, оно особенно активно с 10 до 16 часов;
не оставляй детей и животных в закрытой машине даже на пару минут.
надевай головной убор даже в тени;
пей больше воды;
избегай открытого солнца, оно особенно активно с 10 до 16 часов;
не оставляй детей и животных в закрытой машине даже на пару минут.
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