В Серове мать оставила младенца в раскалённой машине

носи одежду из натуральных тканей;

надевай головной убор даже в тени;

пей больше воды;

избегай открытого солнца, оно особенно активно с 10 до 16 часов;

не оставляй детей и животных в закрытой машине даже на пару минут.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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МЧС России по Свердловской области поделилось жутковатой историей, произошедшей в Серове. Там в жаркий день горе-мать оставила младенца в машине и тем самым едва его не погубила.Инцидент произошёл в день, когда температура воздуха достигала +32°C. Жительница Серова оставила годовалого ребёнка одного в закрытом автомобиле. Машина стояла на солнцепёке, а внутри салона, по оценкам специалистов, температура могла превышать 50 градусов.Когда женщина вернулась, она не смогла открыть дверцы автомобиля — возникли проблемы с замком. На место оперативно прибыли сотрудники пожарной охраны и медики. Однако, как сообщается, сначала мать ребёнка отказалась давать разрешение на вскрытие автомобиля. Чтобы остудить салон, пожарным пришлось подать водяной ствол и охладить кузов машины. Убедить женщину в необходимости немедленного вскрытия двери помогли врачи.В конечном итоге огнеборцы использовали специальный инструмент, разбили стекло и вытащили малыша. К счастью, ребёнка удалось спасти. Медики оказали ему необходимую помощь, угрозы жизни нет.Точная дата события в сообщении ведомства не называется, но жара в Серове в 32 градуса наблюдалась в конце прошлой недели, в первый день лета.В связи с этим происшествием, МЧС выпустило памятку для граждан о некоторых правилах, которые стоит выполнять в особо жаркие дни. Правила очень простые: