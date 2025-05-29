В Первоуральске при столкновении четырёх автомобилей пострадали два человека

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Этим вечером в Первоуральске зафиксировано крупное дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей. В ней пострадали двое участников, — сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.Авария произошла сегодня, 6 июня, около 17.10 на первоуральской улице Ленина, в районе дома №25а. По предварительным данным, одна из четырёх столкнувшихся машин — «Ниссан Альмера». Сидевшие в ней водитель и пожилая пассажирка 1948 года рождения получили травмы. Оба пострадавших были оперативно доставлены в городскую больницу Первоуральска, где им оказана медицинская помощь. Про марки других автомобилей и о состоянии находившихся в них людей пока не сообщается.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции: проводятся необходимые процессуальные действия, фиксируются следы аварии, опрашиваются свидетели. Причины и обстоятельства ДТП выясняются в рамках начатой проверки.