Только 3 из 19 свердловских пожаров четверга бушевали в жилом секторе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На фоне большого количества пожаров, которое уже который день достигает нескольких десятков за сутки, в Свердловской области наблюдается резкое снижение возгораний в жилом секторе. Видимо, это можно объяснить тёплой, по-настоящему летней погодой, которая позволила уральцам отказаться от использования обогревательных приборов и печей.В минувшие сутки, 5 июня, согласно сводке МЧС России, на территории области было ликвидировано 19 пожаров. Только три из них вспыхивали в жилом секторе, а остальные — на открытых пространствах, на промышленных и транспортных объектах.Одним из наиболее масштабных инцидентов стал пожар в селе Крутое, где на улице Береговая огонь охватил частный дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На тушение выехали 7 огнеборцев с двумя единицами техники. Пожар был ликвидирован ими за 21 минутуКрупный пожар был зафиксирован и в Асбесте, на улице Советская: горело неэксплуатируемое здание площадью 80 квадратных метров. Семь огнеборцев, используя три спецмашины, потушили пламя за 28 минут.В поселке Исеть ЧП произошло на улице Железнодорожников. Там горели хозяйственные постройки на небольшой площади — всего 4 квадрата. Пожар потушили за 5 минут усилиями пяти пожарных. Аналогичный случай зафиксирован в Тугулыме: на улице Молодёжной загорелся частный гараж площадью 10 квадратов. Возгорание удалось ликвидировать за 7 минут.В Екатеринбурге пожар произошёл в подвале административного здания на улице Фронтовых Бригад. Загорелся бойлер — огонь охватил всего один квадратный метр. Благодаря оперативным действиям персонала здание не пострадало: возгорание удалось устранить с помощью первичных средств до прибытия пожарных. Кроме того, в Екатеринбурге, на проспекте Седова огнём был уничтожен грузовик. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров, пожар был ликвидирован за 3 минуты. В тушении участвовали девять специалистов.