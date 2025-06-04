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Только 3 из 19 свердловских пожаров четверга бушевали в жилом секторе
Фото: МЧС по Свердловской области
На фоне большого количества пожаров, которое уже который день достигает нескольких десятков за сутки, в Свердловской области наблюдается резкое снижение возгораний в жилом секторе. Видимо, это можно объяснить тёплой, по-настоящему летней погодой, которая позволила уральцам отказаться от использования обогревательных приборов и печей.
В минувшие сутки, 5 июня, согласно сводке МЧС России, на территории области было ликвидировано 19 пожаров. Только три из них вспыхивали в жилом секторе, а остальные — на открытых пространствах, на промышленных и транспортных объектах.
Одним из наиболее масштабных инцидентов стал пожар в селе Крутое, где на улице Береговая огонь охватил частный дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На тушение выехали 7 огнеборцев с двумя единицами техники. Пожар был ликвидирован ими за 21 минуту
Крупный пожар был зафиксирован и в Асбесте, на улице Советская: горело неэксплуатируемое здание площадью 80 квадратных метров. Семь огнеборцев, используя три спецмашины, потушили пламя за 28 минут.
В поселке Исеть ЧП произошло на улице Железнодорожников. Там горели хозяйственные постройки на небольшой площади — всего 4 квадрата. Пожар потушили за 5 минут усилиями пяти пожарных. Аналогичный случай зафиксирован в Тугулыме: на улице Молодёжной загорелся частный гараж площадью 10 квадратов. Возгорание удалось ликвидировать за 7 минут.
В Екатеринбурге пожар произошёл в подвале административного здания на улице Фронтовых Бригад. Загорелся бойлер — огонь охватил всего один квадратный метр. Благодаря оперативным действиям персонала здание не пострадало: возгорание удалось устранить с помощью первичных средств до прибытия пожарных. Кроме того, в Екатеринбурге, на проспекте Седова огнём был уничтожен грузовик. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров, пожар был ликвидирован за 3 минуты. В тушении участвовали девять специалистов.
В минувшие сутки, 5 июня, согласно сводке МЧС России, на территории области было ликвидировано 19 пожаров. Только три из них вспыхивали в жилом секторе, а остальные — на открытых пространствах, на промышленных и транспортных объектах.
Одним из наиболее масштабных инцидентов стал пожар в селе Крутое, где на улице Береговая огонь охватил частный дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На тушение выехали 7 огнеборцев с двумя единицами техники. Пожар был ликвидирован ими за 21 минуту
Крупный пожар был зафиксирован и в Асбесте, на улице Советская: горело неэксплуатируемое здание площадью 80 квадратных метров. Семь огнеборцев, используя три спецмашины, потушили пламя за 28 минут.
В поселке Исеть ЧП произошло на улице Железнодорожников. Там горели хозяйственные постройки на небольшой площади — всего 4 квадрата. Пожар потушили за 5 минут усилиями пяти пожарных. Аналогичный случай зафиксирован в Тугулыме: на улице Молодёжной загорелся частный гараж площадью 10 квадратов. Возгорание удалось ликвидировать за 7 минут.
В Екатеринбурге пожар произошёл в подвале административного здания на улице Фронтовых Бригад. Загорелся бойлер — огонь охватил всего один квадратный метр. Благодаря оперативным действиям персонала здание не пострадало: возгорание удалось устранить с помощью первичных средств до прибытия пожарных. Кроме того, в Екатеринбурге, на проспекте Седова огнём был уничтожен грузовик. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров, пожар был ликвидирован за 3 минуты. В тушении участвовали девять специалистов.
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В Свердловской области за сутки потушено 21 возгорание, в том числе пожары в домах и на ферме
31 мая 2025
31 мая 2025