Возрастное ограничение 18+
Свердловские автоинспекторы спасли жизни тяжело пострадавших в ДТП девушку и подростка
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловские автоинспекторы, прибывшие быстрее медиков на место ДТП на 67-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган», где 2 июня легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, спасли жизни тяжело пострадавшим в аварии девушки и подростку, сумев правильно оказать первую помощь.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых, старший лейтенант полиции Антон Соколов и лейтенант полиции Юрий Поткин из отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Каменск-Уральский» наложили девушке, у которой была сильная кровопотеря из-за рваной раны бедра, давящую повязку и обеспечили неподвижность ноги, а также наложили фиксирующий воротник получившему травму шеи подростку.
По его словам, это помогло спасти пострадавшим жизни.
Он также добавил, что с сотрудниками ГИБДД регулярно проводят занятия по оказанию первой помощи, а их патрульные машины оснащают медицинскими укладками.
К сожалению, в ДТП не удалось спасти водителя легкового автомобиля. Мужчина погиб на месте после столкновения с грузовиком.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых, старший лейтенант полиции Антон Соколов и лейтенант полиции Юрий Поткин из отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Каменск-Уральский» наложили девушке, у которой была сильная кровопотеря из-за рваной раны бедра, давящую повязку и обеспечили неподвижность ноги, а также наложили фиксирующий воротник получившему травму шеи подростку.
По его словам, это помогло спасти пострадавшим жизни.
«Прибывшие на место происшествия медики подтвердили правильность оказания первой помощи. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им предоставляется вся необходимая помощь»,
– отметил полковник Горелых.
Он также добавил, что с сотрудниками ГИБДД регулярно проводят занятия по оказанию первой помощи, а их патрульные машины оснащают медицинскими укладками.
К сожалению, в ДТП не удалось спасти водителя легкового автомобиля. Мужчина погиб на месте после столкновения с грузовиком.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию