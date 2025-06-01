Возрастное ограничение 18+
Проливной дождь в Камышлове помешал пожилому водителю увидеть девочку на пешеходном переходе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В четверг, 5 июня, днём в Камышлове на пешеходном переходе недалеко от дома по улице Энгельса, 153 водитель Kia Spectra сбил 13-летнюю девочку.
В результате ДТП девочку с различными травмами увезли в городскую больницу, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что за рулём был 71-летний местный житель с 26-летним водительским стажем. Он пояснил, что не увидел ребёнка на пешеходном переходе из-за проливного дождя.
В результате ДТП девочку с различными травмами увезли в городскую больницу, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что за рулём был 71-летний местный житель с 26-летним водительским стажем. Он пояснил, что не увидел ребёнка на пешеходном переходе из-за проливного дождя.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На окраине Екатеринбурга сбили 11-летнюю девочку
01 июня 2025
01 июня 2025