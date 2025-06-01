Проливной дождь в Камышлове помешал пожилому водителю увидеть девочку на пешеходном переходе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В четверг, 5 июня, днём в Камышлове на пешеходном переходе недалеко от дома по улице Энгельса, 153 водитель Kia Spectra сбил 13-летнюю девочку.В результате ДТП девочку с различными травмами увезли в городскую больницу, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.Установлено, что за рулём был 71-летний местный житель с 26-летним водительским стажем. Он пояснил, что не увидел ребёнка на пешеходном переходе из-за проливного дождя.