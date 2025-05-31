За минувшую среду свердловские пожары унесли две жизни

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В среду, 4 июня, пожарные расчёты МЧС России ликвидировали 24 пожара на территории Свердловской области. Семь возгораний произошли в жилом секторе. К сожалению, не обошлось без жертв — погибли два человека.Один из трагических случаев произошёл вчера в деревне Зыкова. Здесь на улице Центральная огнём был охвачен частный жилой дом и надворные постройки на общей площади 145 квадратных метров. Для ликвидации возгорания потребовалось 102 минуты, в тушении были задействованы двое огнеборцев и одна единица техники. В огне погиб мужчина.Ещё одна трагедия произошла в поселке Новоуткинск. На улице Вайнера сгорела частная баня, а также повреждены стены жилого дома — огонь распространился на 124 квадратных метра. На месте работали 15 пожарных и 4 единицы техники. В ходе ликвидации возгорания был обнаружен погибший — предположительно, хозяин дома. Тушение заняло около часа. В обоих случаях в домах отсутствовали пожарные извещатели. Как подчёркивают в МЧС, их наличие могло бы помочь избежать трагедии.Кроме того, пожары вчера вспыхивали в Нижнем Тагиле, в деревне Мордяшиха, в посёлке Становая. Согласно сводке МЧС, в 13% случаев причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, в 4% — нарушение правил при проведении огневых работ, ещё в 4% — умышленные поджоги.