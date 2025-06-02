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В связи с отравлением детей в поезде «Екатеринбург – Анапа» возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает о пищевом отравлении у детей, ехавшим на поезде из Екатеринбурга в Анапу.
Сообщается, что в среду, 4 июня, на станции Лиски Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области несколько несовершеннолетних пассажиров с симптомами пищевой инфекции обратились за медицинской помощью. В итоге было принято решение снять их с поезда и госпитализировать.
В связи со случившемся Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального СУТ СК РФ инициировано уголовное расследование по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Сообщается, что в среду, 4 июня, на станции Лиски Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области несколько несовершеннолетних пассажиров с симптомами пищевой инфекции обратились за медицинской помощью. В итоге было принято решение снять их с поезда и госпитализировать.
В связи со случившемся Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального СУТ СК РФ инициировано уголовное расследование по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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