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В Екатеринбурге собака спровоцировала ДТП с участием ребёнка
Кадр из видео: УГИДД по Свердловской области
В Екатеринбурге бросившаяся на 12-летнего ребёнка собака спровоцировала ДТП на улице Металлургов, возле остановки «ТК Новомосковский». Инцидент произошёл сегодня, 5 июня.
Момент попал на камеру видеонаблюдения. Его опубликовали в телеграм-канале УГИБДД по Свердловской области. Судя по кадрам, юноша стоял на тротуаре, когда на него внезапно выбежала собака. Испугавшись, подросток упал на проезжаю часть, где в этот момент ехали машины. Сообщается, что мальчик «набежал» на автомобиль Geely.
В результате ДТП юноша получил перелом обоих голеней, рассказали в управлении. Его доставили в больницу, а собаку «временно усыпили».
Момент попал на камеру видеонаблюдения. Его опубликовали в телеграм-канале УГИБДД по Свердловской области. Судя по кадрам, юноша стоял на тротуаре, когда на него внезапно выбежала собака. Испугавшись, подросток упал на проезжаю часть, где в этот момент ехали машины. Сообщается, что мальчик «набежал» на автомобиль Geely.
В результате ДТП юноша получил перелом обоих голеней, рассказали в управлении. Его доставили в больницу, а собаку «временно усыпили».
«В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают владельца собаки для принятия мер реагирования. По информации очевидцев, данное животное ранее проявляло агрессию в отношении прохожих. Специализированной службой собака отловлена и временно усыплена в связи с угрозой безопасности граждан. По факту ДТП полиция проводит проверку»,
– говорится в сообщении регионального УГИБДД.
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