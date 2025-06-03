В Екатеринбурге собака спровоцировала ДТП с участием ребёнка





– говорится в сообщении регионального УГИБДД. «В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают владельца собаки для принятия мер реагирования. По информации очевидцев, данное животное ранее проявляло агрессию в отношении прохожих. Специализированной службой собака отловлена и временно усыплена в связи с угрозой безопасности граждан. По факту ДТП полиция проводит проверку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге бросившаяся на 12-летнего ребёнка собака спровоцировала ДТП на улице Металлургов, возле остановки «ТК Новомосковский». Инцидент произошёл сегодня, 5 июня.Момент попал на камеру видеонаблюдения. Его опубликовали в телеграм-канале УГИБДД по Свердловской области. Судя по кадрам, юноша стоял на тротуаре, когда на него внезапно выбежала собака. Испугавшись, подросток упал на проезжаю часть, где в этот момент ехали машины. Сообщается, что мальчик «набежал» на автомобиль Geely.В результате ДТП юноша получил перелом обоих голеней, рассказали в управлении. Его доставили в больницу, а собаку «временно усыпили».