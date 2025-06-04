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Экс-заведующей производством ООО «Общественное питание» вынесли приговор за массовое отравление
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей производством ООО «Общественное питание» Елены Антроповой. Её признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ), повлекшим массовое отравление учащихся и сотрудников СУНЦ УрФУ.
Судом было установлено, что 59-летняя Антропова игнорировала должностные инструкции и законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии, а также допускала «массовые нарушения технологического процесса в части обеспечения безопасности пищевой продукции и требований дезинфекционного режима», в том числе в судебном заседании было доказано, что она находилась на работе с признаками инфекционного заболевания. Это подтвердили тем, что 6 марта 2025 года, когда она обратилась в ЦГБ №7, у неё была выявлена норовирусная инфекция, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Кировский районный суд Екатеринбурга, рассматривавший дело, назначил Елене Антроповой 1 год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией питания населения, на срок 1 год 6 месяцев.
Напомним, в результате массового отравления пострадал 81 человек.
Судом было установлено, что 59-летняя Антропова игнорировала должностные инструкции и законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии, а также допускала «массовые нарушения технологического процесса в части обеспечения безопасности пищевой продукции и требований дезинфекционного режима», в том числе в судебном заседании было доказано, что она находилась на работе с признаками инфекционного заболевания. Это подтвердили тем, что 6 марта 2025 года, когда она обратилась в ЦГБ №7, у неё была выявлена норовирусная инфекция, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Кировский районный суд Екатеринбурга, рассматривавший дело, назначил Елене Антроповой 1 год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией питания населения, на срок 1 год 6 месяцев.
Напомним, в результате массового отравления пострадал 81 человек.
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