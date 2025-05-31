Только 5 из 28 свердловских пожаров вторника вспыхивали в жилом секторе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки — 3 июня — сотрудники МЧС России ликвидировали 28 пожаров на территории Свердловской области. Пять из них произошли в жилом секторе, остальные — на открытых пространствах, на производственных и заброшенных объектах.Три одинаково крупных пожара произошли в садовом товариществе «Калинка» (село Щелкун), в Волчанске и на станции Путёвка в Екатеринбурге. Во всех трёх случаях пламя охватило площадь в две сотни квадратных метров. Но в первом случае тушить пришлось заброшку, а во втором и третьем — населённые дома. С тушением екатеринбургского строения 14 пожарных справились только за два часа. Волчанское здание потушили за 66 минут. А садовую заброшку 11 специалистов потушили менее, чем за час.Пожар чуть меньший по объёму произошёл в Новой Ляле. Там на площади в 150 квадратных метров горело неэксплуатируемое строение цеха. К месту происшествия прибыли девятнадцать специалистов и локализовали пламя за полчаса.Необычный инцидент произошёл в Каменске-Уральском: на производственном объекте по улице Заводская загорелось масло в технической яме. Площадь возгорания составила 100 квадратов, из здания эвакуировались 13 человек. С пожаром справились за 20 минут. Над этим работали 13 пожарных и 2 машины.Согласно данным МЧС, в 14% случаев причиной возгораний становилось короткое замыкание электропроводки, ещё в 7% — неосторожное обращение с огнём. По остальным эпизодам ведётся проверка: причины устанавливают дознаватели Госпожнадзора.