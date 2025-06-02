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В УГИБДД прокомментировали гибель лосёнка в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что автомобилисты не причастны к гибели лосёнка в районе перекрёстка улиц Малышева – Восточная. Детёныша нашли на дороге под мостом, по которому ходят поезда.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе управления, на кадрах, зафиксированных камерой дорожного видеонаблюдения, животное упало с моста.
Кадры с гибелью детёныша лося также опбляиковали в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное». На них видно, как в 06.09 лосёнок убегает от поезда, а потом падает с моста. Сообщается, что он был не один. Второго лосёнка нашли на улице Короленко, где он прятался за деревом. Неравнодушные вызвали специалистов, чтобы те помогли ему.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе управления, на кадрах, зафиксированных камерой дорожного видеонаблюдения, животное упало с моста.
«4 июня 2025 года в СМИ появились сообщения о наезде автомобиля на лося в районе улицы Малышева – Восточная в Екатеринбурге Согласно информации, полученной с уличных камер, животное упало с моста и погибло. Водители транспортных средств к данному инциденту не причастны»,
– заявили в областном УГИБДД.
Кадры с гибелью детёныша лося также опбляиковали в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное». На них видно, как в 06.09 лосёнок убегает от поезда, а потом падает с моста. Сообщается, что он был не один. Второго лосёнка нашли на улице Короленко, где он прятался за деревом. Неравнодушные вызвали специалистов, чтобы те помогли ему.
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