В УГИБДД прокомментировали гибель лосёнка в Екатеринбурге

– заявили в областном УГИБДД.

«4 июня 2025 года в СМИ появились сообщения о наезде автомобиля на лося в районе улицы Малышева – Восточная в Екатеринбурге Согласно информации, полученной с уличных камер, животное упало с моста и погибло. Водители транспортных средств к данному инциденту не причастны»,