В Берёзовском ищут 19-летнюю девушку в серой кофте

Девушка ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и тёмными волосами. Была одета в серую кофту, тёмно-синие джинсы и чёрно-белые кроссовки Adidas. С собой у неё был бежевый рюкзак. Из особых примет татуировки на пальцах правой руки «замок с ключом», «сердце» и на предплечье «мишка».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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