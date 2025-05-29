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В Берёзовском ищут 19-летнюю девушку в серой кофте
Коллаж: Вечерние ведомости (Иллюстрация и фото: «Прорыв»)
В Берёзовском ищут 19-летнюю Олесю Табакову. Она пропала вчера. По данным СМИ, девушка решила срезать путь через лес, когда шла к городу. Предполагается, что она могла заблудиться.
Ориентировку на пропавшую публикует поисковый отряд «Прорыв»:
Волонтёры просят посмотреть записи с видеорегистратора тех, кто проезжал с 11.00 3 июня до 03.00 4 июня по маршруту «Берёзовский – Сарапулка» или «Сарапулка – Берёзовский».
Розыском пропавшей также занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто может что-либо знать о её местонахождении, просят звонить по телефону: +7 343 694-75-00 или 112, 102.
Обновлено (11.20 4 июня 2025 года): девушку нашли. Она жива.
Ориентировку на пропавшую публикует поисковый отряд «Прорыв»:
Девушка ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и тёмными волосами. Была одета в серую кофту, тёмно-синие джинсы и чёрно-белые кроссовки Adidas. С собой у неё был бежевый рюкзак. Из особых примет татуировки на пальцах правой руки «замок с ключом», «сердце» и на предплечье «мишка».
Волонтёры просят посмотреть записи с видеорегистратора тех, кто проезжал с 11.00 3 июня до 03.00 4 июня по маршруту «Берёзовский – Сарапулка» или «Сарапулка – Берёзовский».
Розыском пропавшей также занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто может что-либо знать о её местонахождении, просят звонить по телефону: +7 343 694-75-00 или 112, 102.
Обновлено (11.20 4 июня 2025 года): девушку нашли. Она жива.
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