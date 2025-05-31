Три десятка свердловских пожаров затмило ЧП на полигоне ТБО «Северный»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали 30 возгораний, из которых 7 произошли в жилом секторе. К счастью, ни пострадавших, ни тем более погибших зафиксировано не было.Особое внимание пожарных в эти сутки было сосредоточено на полигоне твёрдых бытовых отходов «Северный», где продолжается тушение масштабного пожара. Возгорание охватило территорию в 1500 квадратных метров. Спасатели борются с разрозненными очагами и кромкой пожара, при этом техника владельца полигона помогает засыпать мусор грунтом. Только за ночь было выполнено 80 рейсов и доставлено 1500 кубометров грунта. В операции задействованы 35 человек и 19 единиц техники, из них 11 специалистов и 3 машины от МЧС России.В Екатеринбурге также зарегистрированы сразу несколько пожаров. По улице Татищева загорелся мусор в заброшенном здании — пожар площадью 10 квадратных метров был оперативно потушен за 5 минут. В тушении участвовали 9 человек и 4 единицы техники.На улице Шефской горела сауна, расположенная в административном здании. Пожар охватил 30 квадратных метров. Трое человек эвакуировались до прибытия спасателей. Открытое горение было ликвидировано в течение 20 минут, пострадавших нет. Работали 9 пожарных и 3 единицы техники.На улице Коммунистической загорелся мусор в четырёх гаражных боксах — пламя распространилось на 70 квадратных метров, огонь повредил и легковой автомобиль. В тушении принимали участие 10 человек и 3 машины, пожар был потушен за 20 минут.По данным МЧС, основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем (10%), короткие замыкания (3%) и поджоги (3%). По остальным случаям работают дознаватели — причины возгораний уточняются.