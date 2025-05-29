Лобовое столкновение на трассе Екатеринбург–Шадринск–Курган унесло жизнь водителя ВАЗа

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня вечером, 2 июня, на 67-м километре федеральной трассы «Екатеринбург–Шадринск–Курган» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погиб один человек, ещё двое участников серьёзно пострадали.Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, водитель автомобиля «ВАЗ-2114», 1987 года рождения, двигавшийся в сторону Каменска-Уральского, по неустановленной причине выехал на встречную полосу. Там легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с большегрузом «Ситрак», которым управлял мужчина 1965 года рождения.Удар оказался фатальным: водитель легковушки скончался на месте до прибытия медицинской помощи. Двое его пассажиров — девушка 2005 года рождения и подросток 2010 года рождения — получили травмы различной степени тяжести и были срочно доставлены в больницу.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Для обеспечения безопасности и снижения транспортной нагрузки организовано реверсивное движение. Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств трагедии, в том числе техническую экспертизу и опрос свидетелей.