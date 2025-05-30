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Всего за два дня в Свердловской области вспыхивало 60 пожаров
Фото: МЧС по Свердловской области
Рост количества пожаров на территории Свердловской области фиксируют сводки МЧС России. За два выходных дня пожарные выезжали на 60 пожаров (24 возгорания произошло в субботу, 31 мая и 36 — в первый летний день). При таком их количестве кажется чудом, что только четыре погорельцы вынуждены были обратиться за медицинской помощью.
Согласно данным ведомства, только 18 возгораний выходных произошло в жилом секторе. Самым крупным происшествием последнего дня весны стало возгорание в Верхней Пышме на улице Академика Королёва: на площади 124 квадратных метра огнём были повреждены гараж и три легковых автомобиля. Пострадал мужчина, он госпитализирован. С огнём боролись 12 пожарных при помощи трёх единиц техники, ликвидация заняла 40 минут.
В Верхнем Дуброво тем же днём на переулке Бронзовый горел частный жилой дом на площади 120 квадратных метров. Пожар тушили 15 человек с привлечением пяти единиц техники. Локализовать пламя удалось за 79 минут.
В 13% случаев возгорания в этот день произошли из-за короткого замыкания, в 8% — по причине неосторожного обращения с огнём, в 4% — из-за поджога.
В первый день лета три человека пострадали от огня и дыма, а одному угрожала гибель, но пожарным удалось его спасти. Речь идёт о женщине, которая оказалась окружённой огнём в квартире на втором этаже пятиэтажного дома в Североуральске. Благодаря оперативным действиям звена газодымозащитной службы её удалось вывести из пылающего помещения и передать в больницу.
По одному человеку пострадали при пожаре в частной бане в Каменске-Уральском, и при возгорании в сарае, расположенном в деревне Боёвка. В обоих случаях мужчин госпитализировали.
Самым большим пожаром минувшего воскресенья был тот, что вспыхнул в посёлке Малышева. Горело неэксплуатируемое здание, и общая площадь пожара составила 350 квадратных метров. В итоге на тушение ушло более двух часов.
Согласно данным ведомства, только 18 возгораний выходных произошло в жилом секторе. Самым крупным происшествием последнего дня весны стало возгорание в Верхней Пышме на улице Академика Королёва: на площади 124 квадратных метра огнём были повреждены гараж и три легковых автомобиля. Пострадал мужчина, он госпитализирован. С огнём боролись 12 пожарных при помощи трёх единиц техники, ликвидация заняла 40 минут.
В Верхнем Дуброво тем же днём на переулке Бронзовый горел частный жилой дом на площади 120 квадратных метров. Пожар тушили 15 человек с привлечением пяти единиц техники. Локализовать пламя удалось за 79 минут.
В 13% случаев возгорания в этот день произошли из-за короткого замыкания, в 8% — по причине неосторожного обращения с огнём, в 4% — из-за поджога.
В первый день лета три человека пострадали от огня и дыма, а одному угрожала гибель, но пожарным удалось его спасти. Речь идёт о женщине, которая оказалась окружённой огнём в квартире на втором этаже пятиэтажного дома в Североуральске. Благодаря оперативным действиям звена газодымозащитной службы её удалось вывести из пылающего помещения и передать в больницу.
По одному человеку пострадали при пожаре в частной бане в Каменске-Уральском, и при возгорании в сарае, расположенном в деревне Боёвка. В обоих случаях мужчин госпитализировали.
Самым большим пожаром минувшего воскресенья был тот, что вспыхнул в посёлке Малышева. Горело неэксплуатируемое здание, и общая площадь пожара составила 350 квадратных метров. В итоге на тушение ушло более двух часов.
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