Всего за два дня в Свердловской области вспыхивало 60 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Рост количества пожаров на территории Свердловской области фиксируют сводки МЧС России. За два выходных дня пожарные выезжали на 60 пожаров (24 возгорания произошло в субботу, 31 мая и 36 — в первый летний день). При таком их количестве кажется чудом, что только четыре погорельцы вынуждены были обратиться за медицинской помощью.Согласно данным ведомства, только 18 возгораний выходных произошло в жилом секторе. Самым крупным происшествием последнего дня весны стало возгорание в Верхней Пышме на улице Академика Королёва: на площади 124 квадратных метра огнём были повреждены гараж и три легковых автомобиля. Пострадал мужчина, он госпитализирован. С огнём боролись 12 пожарных при помощи трёх единиц техники, ликвидация заняла 40 минут.В Верхнем Дуброво тем же днём на переулке Бронзовый горел частный жилой дом на площади 120 квадратных метров. Пожар тушили 15 человек с привлечением пяти единиц техники. Локализовать пламя удалось за 79 минут.В 13% случаев возгорания в этот день произошли из-за короткого замыкания, в 8% — по причине неосторожного обращения с огнём, в 4% — из-за поджога.В первый день лета три человека пострадали от огня и дыма, а одному угрожала гибель, но пожарным удалось его спасти. Речь идёт о женщине, которая оказалась окружённой огнём в квартире на втором этаже пятиэтажного дома в Североуральске. Благодаря оперативным действиям звена газодымозащитной службы её удалось вывести из пылающего помещения и передать в больницу.По одному человеку пострадали при пожаре в частной бане в Каменске-Уральском, и при возгорании в сарае, расположенном в деревне Боёвка. В обоих случаях мужчин госпитализировали.Самым большим пожаром минувшего воскресенья был тот, что вспыхнул в посёлке Малышева. Горело неэксплуатируемое здание, и общая площадь пожара составила 350 квадратных метров. В итоге на тушение ушло более двух часов.