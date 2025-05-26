Водитель без прав и трезвого ума въехал в дерево на свердловской дороге





– сказали в управлении. «В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля "Богдан", бригадой санитарной авиации они были доставлены в Центральную городскую больницу №36 города Екатеринбурга с различными телесными повреждениями»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В воскресенье, 1 июня, недалеко от посёлка Белореченский в Белоярском районе Свердловской области автомобиль «Богдан» въехал в дерево.В результате ДТП пострадал водитель и его пассажир, рассказали Вечерним ведомостям в УГБИДД по региону.Установлено, что за рулём был 21-летний водитель, не имеющий водительских прав и трезвого сознания – концентрация паров этанола составила 0,434 мг/л.В отношении молодого человека вынесли определения о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ – за нарушение ПДД, повлекшее вред человеку, и по части 3 ст.12.8 КоАП РФ – за вождение в нетрезвом виде и без прав. Также на парня составили протоколы по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ – за отсутствие регистрации машины, по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ – за отсутствие страховки.