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Водитель без прав и трезвого ума въехал в дерево на свердловской дороге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В воскресенье, 1 июня, недалеко от посёлка Белореченский в Белоярском районе Свердловской области автомобиль «Богдан» въехал в дерево.
В результате ДТП пострадал водитель и его пассажир, рассказали Вечерним ведомостям в УГБИДД по региону.
Установлено, что за рулём был 21-летний водитель, не имеющий водительских прав и трезвого сознания – концентрация паров этанола составила 0,434 мг/л.
В отношении молодого человека вынесли определения о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ – за нарушение ПДД, повлекшее вред человеку, и по части 3 ст.12.8 КоАП РФ – за вождение в нетрезвом виде и без прав. Также на парня составили протоколы по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ – за отсутствие регистрации машины, по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ – за отсутствие страховки.
В результате ДТП пострадал водитель и его пассажир, рассказали Вечерним ведомостям в УГБИДД по региону.
«В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля "Богдан", бригадой санитарной авиации они были доставлены в Центральную городскую больницу №36 города Екатеринбурга с различными телесными повреждениями»,
– сказали в управлении.
Установлено, что за рулём был 21-летний водитель, не имеющий водительских прав и трезвого сознания – концентрация паров этанола составила 0,434 мг/л.
В отношении молодого человека вынесли определения о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ – за нарушение ПДД, повлекшее вред человеку, и по части 3 ст.12.8 КоАП РФ – за вождение в нетрезвом виде и без прав. Также на парня составили протоколы по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ – за отсутствие регистрации машины, по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ – за отсутствие страховки.
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