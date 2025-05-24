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Человек пострадал при пожаре в Верхней Пышме
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области специалистами МЧС были ликвидированы 24 пожара, из которых шесть – в частном секторе. Не обошлось без пострадавших.
В региональном управлении МЧС рассказали, что при пожаре на улице Академика Королёва в Верхней Пышме, где загорелся гараж и три легковых автомобиля, пострадал мужчина. Его госпитализировали.
Пожар потушили за 40 минут. Его площадь составила 124 квадратных метра. Причина возгорания выясняется.
В региональном управлении МЧС рассказали, что при пожаре на улице Академика Королёва в Верхней Пышме, где загорелся гараж и три легковых автомобиля, пострадал мужчина. Его госпитализировали.
Пожар потушили за 40 минут. Его площадь составила 124 квадратных метра. Причина возгорания выясняется.
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